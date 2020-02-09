Рустам Минниханов обсудил с застройщиками увеличение объемов ввода жилья

Сегодня президент Татарстана провел серию встреч с представителями крупных компаний-застройщиков. Участвовали первый замминистра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов и руководители муниципалитетов.

— На встрече обсуждались вопросы реализации задачи по увеличению объёмов ввода жилья, обозначенной в нацпроектах. Напомним, что Татарстан к 2024 году должен увеличить годовой план по вводу жилья до 3,6 млн квадратных метров, — заявила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Сообщается, что строители рассказали президенту о своих планах на ближайшие пять лет, в т.ч. по переходу на проектное финансирование. Рустам Минниханов отметил, что предложения застройщиков будут рассмотрены на федеральном уровне в рамках рабочей группы Госсовета РФ по развитию жилья, которую он возглавляет.