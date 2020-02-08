Синоптик предсказал раннюю весну в Татарстане

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев, заявил что весна 2020 года может стать теплой и ранней.

«В этом году Арктика так и не проснулась. Она обычно посылала к нам свой холод, но он оказался заблокирован. Поэтому весна имеет больше шансов быть теплой и более ранней... Согу предполагать, что весна будет не холоднее климатической и наступит раньше. В марте среднемесячная температура должна быть -5 градусов. Если будет продолжаться атлантический процесс, как сейчас, конечно же, будет март гораздо теплее», — сказал он в интервью «Татар-информ».

Ранее заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова объяснила, чем грозит раннее вскрытие льда на Казанке.