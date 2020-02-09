Муж певицы Нюши одержал победу в первом соревновательном заплыве по гребле на тренажерах

Фото: кадр видео из соцсети

Бывший казанский чиновник и муж певицы Нюши поделился впечатлениями от своего первого соревновательного заплыва по гребле. Соревнования проходили на тренажерах, но, по словам Сивова, азарта это не убавляло.

«Несмотря на бешеную физическую нагрузку, необходимо было соблюдать ясность ума, что бы выполнить тренерский план на заплыв и не скатиться на эмоции, потратив на них бесценные силы. Я четко выполнил все указания тренера Юры Постригай : стартовал резко, а потом вошёл в определенный темп и не поддавался панике. Хотя соседняя лодка рванула так, что разрыв был серьезным, я сумел распределить силы... Поверьте, мозг заставлял меня сбросить обороты, так как силы просто покидали меня. Тут уже, реально, встает вопрос силы воли и духа», — описал свои впечатления Сивов.



Также бизнесмен поблагодарил свою супругу певицу Нюшу за особенные слова поддержки.

Ранее стало известно, что Игорь Сивов и Нюша назвали дочь Симбой.