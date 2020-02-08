Губернатор Ульяновской области опроверг сообщения о взрыве атомного реактора в регионе

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал от полиции найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Об этом написал в Instagram.

В соцсятях и мессенджерах распространяется видео о катастрофе на территории НИИАР. Вместе с ним также распространяется сообщение о том, что якобы на площадке института взорвался атомный реактор, из-за чего в Ульяновске якобы превышен радиационный фон.

Морозов отметил, что видео с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2019 года. По его словам, ситуации в НИИАР штатная.

«Я сам живу здесь, здесь живет моя семья, мои дети. И хочу заверить, что если бы существовала хоть какая-то угроза жизни и здоровью людей, наших с вами семей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех, в том числе, организовали своевременное оповещение об опасности», — заявил глава региона.