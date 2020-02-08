Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким депутата Государственной думы от Татарстана Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета в РТ.

«Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Айрата Назиповича. Яркий, неординарный, человек, он смог неоднократно проявить свой талант — талант бизнесмена, талант политика», — приводит его слова пресс-служба «Единой России».

Медведев отметил, что «вся его профессиональная жизнь, нa каких постах бы он ни работал, какие бы должности ни занимал — была посвящена созиданию».

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб вчера в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая.