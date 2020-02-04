«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Фото: скриншот трейлера centpart.ru/ © Централ Партнершип

Комедия Клима Шипенко «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории. К вечеру понедельника картина собрала рекордные для российского кино 3,044 млрд рублей.

Таким образом, фильм обошел спортивную драму «Движение вверх» Антона Мегердичева (3,043 млрд рублей). Больше «Холопа» собрал только «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,639 млрд рублей), сообщает Kinobusness.com



Напомним, в январе казанский звукорежиссер заявил, что его фонограмма якобы звучит в фильме «Холоп».

В киноленте рассказывается о представителе золотой молодежи Грише, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова и Иван Охлобыстин.