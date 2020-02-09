Момент крушения вертолета Айрата Хайруллина зафиксировала камера видеонаблюдения
Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео. Вспышку зафиксировала камера видеонаблюдения частного дома на берегу Камы.
Видео опубликовано в Life Shot. По предварительной версии, крушение вертолета произошло из-за плохих метеоусловий и ошибки пилота, который принял решение идти на посадку.
Напомним, что в авиакатастрофе погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Его помощник и пилот воздушного судна находятся в больнице.
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