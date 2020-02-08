«Аэрофлот» начал доплачивать экипажам за полеты в Китай

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала доплачивать 8,3 тыс. рублей за один рейс в Китай.

«Для повышения уровня мотивации членов кабинных экипажей руководством компании принято решение об установлении дополнительной денежной доплаты на рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг из расчета 8300 рублей за выполненный рейс», — говорится в рассылке персоналу «Аэрофлота», которую приводит ТАСС со ссылкой на сайт Шереметьевского профсоюза летного состава.

Напомним, с 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем. Только «Аэрофлот» летает в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.