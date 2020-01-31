Россия ограничит авиасообщение с Китаем

С 1 февраля Россия ограничивает авиасообщение с Китаем.



«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», — заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова (цитата по RT).

Ранее в России выявили первых двух человек, зараженных коронавирусом, оба являются гражданами Китая. Также правительство начнет эвакуацию граждан РФ из провинции Хубэй в Китае. После этого россияне будут помещены в карантин на 14 дней.