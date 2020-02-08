Леонов: «Решения о проведении Суперкубка России по футболу в Казани нет»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что решения о проведении Суперкубка России по футболу в Казани нет.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство спорта Татарстана вместе с Российским футбольным союзом (РФС) прорабатывает вопрос проведения матча Суперкубка России по футболу в Казани.

«Речи о Суперкубке России в 2021 году нет, мы на него не претендуем. На встрече в РФС речь шла о наших совместных планах, мы действительно обсуждали на уровне переговоров возможность проведения какого-то крупного события в Казани в ближайшие несколько лет — Кубка или Суперкубка страны. Однако пока все это на уровне переговоров — никаких согласований, официальных заявок с нашей стороны и, как следствие, конкретного решения о проведении, о котором пишут в СМИ, нет». — приводит слова Леонова пресс-служба Минспорта.