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Суперкубок России по футболу может пройти в Казани

15:48, 07.02.2020
Суперкубок России по футболу может пройти в Казани
Фото: euro-football.ru

Министерство спорта Татарстана вместе с Российским футбольным союзом (РФС) прорабатывает вопрос проведения матча Суперкубка России по футболу в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации издания, накануне министр спорта Татарстана Владимир Леонов встречался с руководством РФС, где стороны обсуждали возможный вариант организации матча.

В Суперкубке России встречаются чемпион и победитель Кубка страны.

На данный момент дата проведения матча неизвестна. Ранее он проводился за неделю до первого тура нового сезона.

СпортФутбол Татарстан
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