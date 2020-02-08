Рустам Минниханов посетил траурную церемонию прощания с Айратом Хайруллиным

Фото: Людмила Артамонова

Траурную церемонию прощания с депутатом Государственной думы РФ Айратом Хайруллиным посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также проститься с депутатом приехали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы РФ Марат Бариев, первый заместитель руководителя аппарата президента РТ Марат Муратов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Как сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий, на церемонии прощания собрались сотни человек. Нескончаемым потоком они проходят мимо гроба, многие плачут. Слезы видны даже на глазах мужчин. Рустам Минниханов говорил с семьей погибшего в стороне от прессы.

Церемония прощания проходит в здании Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани.

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб вчера в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью.

