Появились первые фото с церемонии прощания с Айратом Хайруллиным в Казани

Фото: Людмила Артамонова

В Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе под Казанью Айратом Хайруллиным.



На панихиде находятся первые лица республики. Желающие проститься стоят как на первом этаже, так и на балконе. К портрету депутата возлагают цветы.

Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный.

Напомним, что вчера вечером вертолет с Айратом Хайруллиным совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от Лаишево. Депутат погиб, его помощник и пилот воздушного судна выжили и находятся в больнице.

