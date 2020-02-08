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Появились первые фото с церемонии прощания с Айратом Хайруллиным в Казани

10:54, 08.02.2020
Появились первые фото с церемонии прощания с Айратом Хайруллиным в Казани
Фото: Людмила Артамонова

В Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе под Казанью Айратом Хайруллиным.

На панихиде находятся первые лица республики. Желающие проститься стоят как на первом этаже, так и на балконе. К портрету депутата возлагают цветы.

Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный.

Напомним, что вчера вечером вертолет с Айратом Хайруллиным совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от Лаишево. Депутат погиб, его помощник и пилот воздушного судна выжили и находятся в больнице.

Общество Татарстан
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