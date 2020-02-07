Baza: вертолетом, который упал под Казанью, мог управлять сам Хайруллин

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Одна из основных версий причин крушения под Казанью, при котором погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин — вертолетом мог управлять не пилот. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Важную роль в выяснении причин трагедии сыграют показания самого летчика, однако пока он находится в тяжелом состоянии.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева сообщила, что Хайруллин совершал полеты на вертолете каждые выходные.

Основными версиями причин авиакатастрофы, после которой возбудили уголовное дело, являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.