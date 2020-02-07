Депутат Госдумы рассказала о полетах Айрата Хайруллина на вертолете

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин, погибший при крушении вертолета под Казанью, совершал полеты каждые выходные. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

«Мы дружим с ним. Я знаю хорошо его семью. Я дружу с ним. Не хочу о нем в прошедшем времени. Он живой...», — добавила депутат (цитата по "РИА Новости").

По ее словам, они часто обменивались фотографиями из регионов. «Иногда он с вертолета (фотографии) присылал: «Посмотри, сколько воды у нас. Что у вас с водой?", — рассказала Гусева.

Ранее глава комитета Госдумы Владимир Кашин подтвердил смерть Айрата Хайруллина в результате крушения вертолета в Татарстане. Его помощник и пилот находятся в тяжелом состоянии. Все что известно на данный момент о крушении вертолета — в материале «Реального времени».