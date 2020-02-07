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Стало известно условие, при котором НХЛ может отпустить игроков на ОИ-2022

22:34, 07.02.2020
Стало известно условие, при котором НХЛ может отпустить игроков на ОИ-2022
Фото: ap.org

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли назвал главное условие, после выполнения которого лига рассмотрит возможность отправки игроков на Олимпийские игры — 2022.

«Олимпиада? Даже если МОК сделает все, о чем мы просим, то мы сможем поехать на Игры 2022 года только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков, по итогам которого смогли бы обратиться к совету директоров и сказать им, что рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то причинам.

Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом. Мы хотим, чтобы они оставались спокойными в течение длительного периода времени», — заявил Дэйли.

Ранее глава Минспорта Матыцин назвал основную проблему российского спорта.

СпортХоккей
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