Глава Минспорта Матыцин назвал основную проблему российского спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с представителями общественного совета рассказал об основной проблеме российского спорта.

«Не надо сидеть и ждать вызова, вызовы — они постоянно. Мир очень турбулентный, и международная ситуация, и развитие внутри страны динамично. Спорт — индикатор этого развития, спорт как модель жизни. Наши дети должны понимать, каких результатов достигать, куда идти заниматься спортом, мы должны обеспечить их родителей занятиями спортом».

Основная проблема — децентрализация управления в отрасли. Много организаций, но надо понять — мы играем на одном поле, инвестиции в спорт, внимание главы государства к спорту велики как никогда. Мы должны это использовать. Ответственность за это лежит на нас, мы ее понимаем, но при этом я готов работать в команде, готов выслушивать критику, но она должна быть конструктивной», — сказал Матыцин.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с главой Минспорта РФ Матыциным для обсуждения вопросов подготовки и проведения спортивных мероприятий в 2020 году.