СМИ: при крушении вертолета под Казанью один человек погиб и двое пострадали

При крушении вертолета под Казанью один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Инцидент произошел в 6 км юго-восточнее Лаишево. Вертолет следовал по маршруту из н.п. Левашево Алексеевского района в н.п. Матюшино Лаишевского района.

Ранее проверку инцидента начали прокуратура и Следком. По данным СМИ, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На борту могли находиться от 3 до 6 человек.