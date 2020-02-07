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СМИ: при крушении вертолета под Казанью один человек погиб и двое пострадали

18:46, 07.02.2020

При крушении вертолета под Казанью один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Инцидент произошел в 6 км юго-восточнее Лаишево. Вертолет следовал по маршруту из н.п. Левашево Алексеевского района в н.п. Матюшино Лаишевского района.

Ранее проверку инцидента начали прокуратура и Следком. По данным СМИ, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На борту могли находиться от 3 до 6 человек.

Происшествия Татарстан
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