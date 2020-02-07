Life Shot: в окрестностях Казани с радаров пропал вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Вертолет Bell 407 пропал с радаров в окрестностях Казани. Это произошло в шести километрах от поселка Левашово. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вертолет, по данным канала, принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На борту могли находиться от 3 до 6 человек.

На данный момент «Реальное время» пытается связаться с Хайруллиным. В пресс-службе «Эдельвейс групп» пока не стали комментировать информацию.

Как сообщает Life Shot, вертолет упал в болотистой местности. Его удалось обнаружить спасательному вертолету, но приземлиться в районе крушения не получается. Точные координаты передали на землю, сотрудники МЧС добираются до места на вездеходе.

