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Прокуратура: частный вертолет с тремя людьми на борту упал под Казанью

18:15, 07.02.2020

Вертолет Bell 406, принадлежащий компании «Восток Транс», упал в районе города Лаишево в Татарстане. Представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова пояснила, что на борту находились три человека.

«Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг», — сказала Иванова.

Пока спасательный вертолет не смог сесть в месте аварии.

По данным СМИ, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На борту могли находиться от 3 до 6 человек.

Происшествия Татарстан
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