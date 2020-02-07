ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отмечается в сообщении банка.

Прогноз роста ВВП в 2020—2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5—2,0% в 2020 году до 2—3% в 2022 году.

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 20 марта 2020 года.

Напомним, 13 декабря Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых.