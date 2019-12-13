ЦБ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Прогноз роста ВВП в 2020—2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8—1,3% в 2019 году до 2—3% в 2022 году.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по уровню ключевой ставки пройдет 7 февраля 2020 года.

Напомним, 25 октября Центробанк снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых.

