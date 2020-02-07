В Челнах с завтрашнего дня начнут курсировать микроавтобусы вместо НЕФАЗов

Фото: Объединенный транспортный сайт

В Набережных Челнах на пассажирские маршруты временно выйдут микроавтобусы вместо «НеФАЗов».

Курсировать они начнут с завтрашнего дня, 8 февраля.

«В связи с тем, что автобусы большой вместимости возвращаются лизинговой компании «КАМАЗ», на этих маршрутах будут работать автобусы малой вместимости. Нами произведены расчеты, сколько необходимо выпустить их на линию и, начиная с субботы, они начнут работу», — заявил и.о. руководителя исполкома Челнов Илья Зуев.

Он заверил, что никаких проблем с транспортной доступностью не возникнет.

Зуев подчеркнул, что сейчас в мэрии города отрабатываются варианты приобретения автобусов большой и средней вместимости.

«Отказываться от идеи больших автобусов в нашем городе никто не собирается. Нам понадобится некоторое время. Пока мы это решаем, придется воспользоваться автобусами малой вместимости. Заранее приносим извинения за те неудобства, которые будут в связи с эти возникать. Мы постараемся в максимально короткие сроки исправить эту ситуацию», — цитирует слова и.о. руководителя исполкома Челнов пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу. Власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса. Город вернется к системе работы общественного транспорта 2014 года.



О ситуации высказался и блогер-урбанист Илья Варламов. Он, в частности, заподозрил в возврате лизинговых автобусов коррупционную схему.