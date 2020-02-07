В Челнах с завтрашнего дня начнут курсировать микроавтобусы вместо НЕФАЗов
В Набережных Челнах на пассажирские маршруты временно выйдут микроавтобусы вместо «НеФАЗов».
Курсировать они начнут с завтрашнего дня, 8 февраля.
«В связи с тем, что автобусы большой вместимости возвращаются лизинговой компании «КАМАЗ», на этих маршрутах будут работать автобусы малой вместимости. Нами произведены расчеты, сколько необходимо выпустить их на линию и, начиная с субботы, они начнут работу», — заявил и.о. руководителя исполкома Челнов Илья Зуев.
Он заверил, что никаких проблем с транспортной доступностью не возникнет.
Зуев подчеркнул, что сейчас в мэрии города отрабатываются варианты приобретения автобусов большой и средней вместимости.
«Отказываться от идеи больших автобусов в нашем городе никто не собирается. Нам понадобится некоторое время. Пока мы это решаем, придется воспользоваться автобусами малой вместимости. Заранее приносим извинения за те неудобства, которые будут в связи с эти возникать. Мы постараемся в максимально короткие сроки исправить эту ситуацию», — цитирует слова и.о. руководителя исполкома Челнов пресс-служба мэрии.
Напомним, ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу. Власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса. Город вернется к системе работы общественного транспорта 2014 года.
О ситуации высказался и блогер-урбанист Илья Варламов. Он, в частности, заподозрил в возврате лизинговых автобусов коррупционную схему.ОбществоБизнесТранспортИнфраструктура Татарстан
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