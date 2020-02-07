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Следком РТ проводит доследственную проверку по факту смерти 11-летнего мальчика

11:36, 07.02.2020
Следком РТ проводит доследственную проверку по факту смерти 11-летнего мальчика

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти 11-летнего мальчика с сепсисом и воспалением легких, который скончался в ДРКБ через месяц после госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Казани скончался 11-летний ребенок, которого госпитализировали в ДРКБ с сепсисом легких в первых числах января. Мальчик больше месяца находился на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — искусственной вентиляции легких.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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