Врачи ДРКБ в Казани спасают 11-летнего ребенка с сепсисом легких

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В Детской Республиканской больнице врачи спасают жизнь 11-летнего мальчика из Зеленодольского района Татарстана. Ребенок поступил к больницу с двусторонней пневмонией и сепсисом.

Мальчика в крайне тяжелом состоянии провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Система помогает на время заменить человеку его собственные легкие, которым необходимо восстановиться.

Несмотря на лечение, мальчик все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Также его подключили к дезинтоксикационным колонкам, чтобы справиться с сепсисом передает “Татар-Информ” слова заместителя главного врача клиники Владимира Филатова.

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