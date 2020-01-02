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Врачи ДРКБ в Казани спасают 11-летнего ребенка с сепсисом легких

19:37, 02.01.2020
Врачи ДРКБ в Казани спасают 11-летнего ребенка с сепсисом легких
Фото: "Реальное время"

В Детской Республиканской больнице врачи спасают жизнь 11-летнего мальчика из Зеленодольского района Татарстана. Ребенок поступил к больницу с двусторонней пневмонией и сепсисом.

Мальчика в крайне тяжелом состоянии провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Система помогает на время заменить человеку его собственные легкие, которым необходимо восстановиться.

Несмотря на лечение, мальчик все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Также его подключили к дезинтоксикационным колонкам, чтобы справиться с сепсисом передает “Татар-Информ” слова заместителя главного врача клиники Владимира Филатова.

Ранее медучреждения Казани изменили режим работы в новогодние каникулы.

Общество Татарстан
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