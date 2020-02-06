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РФС запретил находиться посторонним в судейской комнате

14:16, 06.02.2020
РФС запретил находиться посторонним в судейской комнате
Фото: rfs.ru

По итогам заседания бюро исполкома РФС было принято решение о запрете нахождения в судейской комнате любых посторонних лиц во время матчей.

«Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках. Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видеоассистента судьи, помощника видеоассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара», — сказано в сообщении на сайте РФС.

Напомним, ранее новым руководителем департамента судейства стал бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

СпортФутбол
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