В Казани задержали двоих молодых людей, пытавшихся спрятать наркотики в кустах
Сотрудники Росгвардии задержали двоих молодых людей с синтетическими наркотиками. Запрещенные вещества парни пытались спрятать в кустах.
Военные разыскивали на улице причастных к недавнему разбойному нападению. На улице Волкова они обратили внимание на двух молодых людей, которые при виде правоохранителей забежали в кусты и бросили какой-то предмет.
Росгвардейцы решили проверить у странных молодых людей документы. На вопрос о запрещенных веществах они занервничали. Выяснилось, что предмет, который парни выбросили в кусты, — это кусок застывшей монтажной пены со свертком порошкообразного вещества, передает пресс-служба Росгвардии.
Молодых людей передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств».
Ранее в Нижнекамске полицейские поймали 43-летнюю закладчицу наркотиков.
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