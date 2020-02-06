В Казани задержали двоих молодых людей, пытавшихся спрятать наркотики в кустах

Фото: МВД РТ (архив)

Сотрудники Росгвардии задержали двоих молодых людей с синтетическими наркотиками. Запрещенные вещества парни пытались спрятать в кустах.

Военные разыскивали на улице причастных к недавнему разбойному нападению. На улице Волкова они обратили внимание на двух молодых людей, которые при виде правоохранителей забежали в кусты и бросили какой-то предмет.

Росгвардейцы решили проверить у странных молодых людей документы. На вопрос о запрещенных веществах они занервничали. Выяснилось, что предмет, который парни выбросили в кусты, — это кусок застывшей монтажной пены со свертком порошкообразного вещества, передает пресс-служба Росгвардии.

Молодых людей передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств».

Ранее в Нижнекамске полицейские поймали 43-летнюю закладчицу наркотиков.

