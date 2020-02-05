В Нижнекамске задержали закладчицу с расфасованными наркотиками — фото

Фото: МВД РТ

В Нижнекамске полицейские поймали 43-летнюю закладчицу наркотиков. Ее задержали в тот момент, когда она собиралась сбыть запрещенные синтетические вещества.

При задержании оперативники изъяли 14 пакетиков запрещенных веществ. Также в квартире подозреваемой было обнаружено еще 54 свертка с наркотическим средством, приготовленные для дальнейшего сбыта, общей массой 82,22 грамма, передает пресс-служба МВД РТ.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Против нее возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконный сбыт наркотических средств».

