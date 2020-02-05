Экс-игрок «Ак Барса» Евгений Медведев объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Ак Барса» Евгений Медведев объявил о завершении игровой карьеры, сообщает РБК.

«Я закончил. Не считаю нужным это обсуждать. Буду помогать хорошим людям и проводить время с семьей», — сказал Медведев.

Последние три года 37-летний защитник был капитаном омского «Авангарда». В конце сезона-2018/19 он покинул команду и оставался без клуба.

Медведев выступал за казанский «Ак Барс» с 2007-го по 2015 год, с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина. После этого он переехал в НХЛ, где провел один сезон в составе клуба «Филадельфия Флайерз».

Также Медведев является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.