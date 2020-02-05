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Экс-игрок «Ак Барса» Евгений Медведев объявил о завершении карьеры

13:50, 05.02.2020 1
Экс-игрок «Ак Барса» Евгений Медведев объявил о завершении карьеры
Фото: ak-bars.ru

Бывший защитник «Ак Барса» Евгений Медведев объявил о завершении игровой карьеры, сообщает РБК.

«Я закончил. Не считаю нужным это обсуждать. Буду помогать хорошим людям и проводить время с семьей», — сказал Медведев.

Последние три года 37-летний защитник был капитаном омского «Авангарда». В конце сезона-2018/19 он покинул команду и оставался без клуба.

Медведев выступал за казанский «Ак Барс» с 2007-го по 2015 год, с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина. После этого он переехал в НХЛ, где провел один сезон в составе клуба «Филадельфия Флайерз».

Также Медведев является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:14
    жалко таких игроков теряем.в игровой практике
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