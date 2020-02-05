Тарасова поддержала Ягудина выступившего против упоминания Бога в Конституции

Заслуженный тренер России и комментатор Татьяна Тарасова поддержала резкую критику Олимпийского чемпиона 2002 года по фигурному катанию Алексея Ягудина по вопросу упоминания Бога в Конституции.



«Браво! Хоть кто-то высказывается об этом бреде! А то, видать, им власти не хватает на данный момент!» — написал Ягудин, сделав репост публикации телеведущего Владимир Познера, ранее раскритиковавшего проект изменений Конституции.



Среди тех, кто поставил лайк данной записи экс-фигуриста оказалась и Тарасова.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России. В Совете при президенте России по правам человека сочли данное предложение некорректным.

