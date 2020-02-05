В 2019 году в экономику Татарстана смогли привлечь 24 млрд федеральных средств

Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина заявила, что в 2019 году в экономику Татарстана удалось привлечь 24 млрд рублей федеральных средств. Такие цифры она озвучила на заседании рабочей группы по вопросу участия республики в государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

«Нашей рабочей группе в 2019 году удалось привлечь в экономику республики порядка 24 млрд рублей федеральных средств. Но деньги — не главное. Главное, что с мы способствовали созданию новых производств, рабочих мест, вывели на рынок новые продукты в таких направлениях, как развитие сельхозмашиностроения, автомобилестроение, легкая промышленность, газомоторная техника, проектирование и строительство судов, содействие НИОКР и другие», — цитирует слова Когогиной пресс-служба.

На заседании также были рассмотрены итоги привлечения средств в экономику Татарстана,намечены планы дальнейшей работы по совершенствованию нормативно-правовой базы государственной поддержки и эффективному информированию бизнеса о существующих мерах государственной поддержки.

Ранее сообщалось, что Татарстан по итогам 2019 года при реализации нацпроектов сэкономил около 234 млн рублей бюджетных средств.

