В Татарстане в 2019 году при реализации нацпроектов сэкономили более 234 млн рублей

Татарстан по итогам 2019 года при реализации нацпроектов сэкономил около 234 млн рублей бюджетных средств по итогам госзакупок, в том числе в ходе проведения строительных работ.

«Всего в 2019 году на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан было выделено 27,4 млрд рублей, из них средства федерального бюджета составили 20 млрд рублей. Освоение выделенного финансирования можно признать стопроцентным. Проведение конкурсных процедур позволило сэкономить около 234 млн рублей», — рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Он отметил, в рамках реализации нацпроектов в Татарстане велось строительство объектов социальной, образовательной, рекреационной и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.