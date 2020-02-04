В совет директоров «Казанского медико-инструментального завода» могут войти два новых члена

Совет директоров АО «Казанский медико-инструментальный завод» может изменить свой состав: в него войдут два новых члена. Это следует из решения нынешнего совета директоров, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

В бюллетене для голосования на годовом собрании акционеров, утвержденном советом директоров, вместо Алсу Александровой, директора ООО «КМИЗ экспорт», значится Тагир Валиев, начальник производства КМИЗ. Также вместо Булата Шакирова там значится Янис Тетруашвили, генеральный директор ООО «Денталюкс».

В списке кандидатов на должность гендиректора завода значится только нынешний гендиректор Нур Шакиров.