Рейтинг доверия к Зеленскому упал ниже 50%

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал ниже 50%. Такие данные приводит Центр социального мониторинга и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.

По данным соцопроса, Зеленскому доверяют 49,4% респондентов. 20,7% из них полностью доверяют президенту, а 28,7% ответили «скорее доверяю». Около 40% украинцев ответили, что у них нет доверия к главе государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал прошение об отставке.

