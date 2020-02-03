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Рейтинг доверия к Зеленскому упал ниже 50%

15:52, 03.02.2020
Рейтинг доверия к Зеленскому упал ниже 50%
Фото: president.gov.ua

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал ниже 50%. Такие данные приводит Центр социального мониторинга и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.

По данным соцопроса, Зеленскому доверяют 49,4% респондентов. 20,7% из них полностью доверяют президенту, а 28,7% ответили «скорее доверяю». Около 40% украинцев ответили, что у них нет доверия к главе государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал прошение об отставке.

ОбществоВласть Татарстан
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