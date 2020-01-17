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Зеленский отказался увольнять премьер-министра Украины

21:57, 17.01.2020
Зеленский отказался увольнять премьер-министра Украины
Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал прошение об отставке.

«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией <…> Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — сказал Зеленский на встрече с Гончаруком. (цитата по «Интерфакс-Украина»)

Как поясняет информагентство, согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке премьер-министра рассматривает Верховная Рада. Для увольнения Гончарука президент Украины должен был бы передать его заявление спикеру парламента. В партии «Слуга народа», имеющей большинство в Раде, заявили, что поддержат отставку главы правительства, если ее поддержит Зеленский.

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