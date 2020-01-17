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Премьер-министр Украины подал в отставку

10:38, 17.01.2020
Премьер-министр Украины подал в отставку
Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке.

Он сообщил, что документ уже передан президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», — написал Гончарук на своей странице в «Фейсбуке» (стиль оригинала сохранен).

Напомним, что два дня назад сообщил об отставке российский премьер Дмитрий Медведев. В четверг президент РФ Владимир Путин уже назначил на его место экс-главу ФНС Михаила Мишустина.

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