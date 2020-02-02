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В Челябинске мужчина пытался продать ребенка за пять тысяч рублей

20:19, 02.02.2020
В Челябинске мужчина пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
Фото: скриншот

Житель Челябинска опубликовал на одной из онлайн-площадок объявление о продаже ребенка.

Мужчина, указавший в анкете имя Вячеслав, разместил предложение в разделе «Посуда». За девочку он попросил пять тысяч рублей.

«Местоположение — Челябинск. Описание — Маша», — говорится в объявлении. Сейчас объявление заблокировано.

В полиции уже заинтересовались публикацией. В МВД пообещали провести проверку, так как речь может идти о торговле людьми, пишет «РИА Новости».

ОбществоПроисшествия
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