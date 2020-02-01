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Певица МакSим объявила о приостановке карьеры

15:42, 01.02.2020
Певица МакSим объявила о приостановке карьеры
Фото: vk.com

Певица МакSим (Марина Абросимова) временно покидает сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в ДТП в прошлом году, сообщила в «Инстаграме» менеджер артистки Маргарита Соколова.

Представитель певицы принесла извинения ее поклонникам из-за отмены выступлений.

«Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали», — написала Соколова.

Напомним, что в 2019 году Марина Абросимова попала в ДТП. Несмотря на заявление об отсутствии серьезных повреждений певица была помещена в реанимацию.

Справка

Певица МакSим родилась в Казани в 1983 году. Она окончила Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «Связи с общественностью».

ОбществоКультура Татарстан
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