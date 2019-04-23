Певица МакSим пострадала в ДТП

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.

Как сообщила Соколова, сейчас «самое страшное» осталось позади. Певица пробудет в больнице около месяца, ее состояние стабильное, угрозы для жизни нет.



Запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь.



Напомним, что Марина Абросимова является уроженкой Казани. В 2016 году ей присвоили звание «Заслуженная артистка Республики Татарстан».

