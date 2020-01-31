КАМАЗ: Челны не стремятся урегулировать спор с компанией по долгам за лизинг автобусов

МУП «Электротранспорт» из Набережных Челнов не предпринимает мер по мирному урегулированию спора с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» по поводу расторжении договоров финансовой аренды автобусов НефАЗ и их изъятии.

Представитель «Электротранспорта» не явился на заседание в Арбитражный суд РТ. Судья сообщила, что ответчик просит отложить заседание в связи с тем, что стороны якобы находятся на стадии мирного разрешения спора.



«До судебного заседания я связывался с гендиректором «Лизинговой компании «КАМАЗ», он мне подтвердил, что переговоры не проводятся и мировое соглашение не подписывается. Поэтому мы просим рассмотреть дело в данном судебном заседании», — заявил представитель истца.

Однако судья объявила перерыв в заседании до 5 февраля с целью обеспечить участие в заседании представителей ответчика и третьих лиц, пишет «Интерфакс».

Ранее АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к челнинскому МУП «Электротранспорт» с требованием расторгнуть договор лизинга и вернуть в общей сложности 124 автобуса. Мэр Челнов заявил, что муниципальные власти будут доказывать в суде обоснованность своих действий, просить отсрочку, искать оптимальный выход из ситуации. По словам мэра, власти не допустят транспортного коллапса в городе.