Мэр Набережных Челнов пообещал, что в городе не будет транспортного коллапса

Глава города Набережные Челны Наиль Магдеев прокомментировал спор муниципальных властей и руководства ПАО «КАМАЗ». МУП «Электротранспорт» получил от автогиганта 190 автобусов в лизинг, но не смог рассчитаться за них, отчего долг достиг 700 млн рублей. Теперь КАМАЗ добивается возврата техники.

Магдеев уверяет, что муниципальные власти будут доказывать в суде обоснованность своих действий, просить отсрочку, искать оптимальный выход из ситуации. По словам мэра, власти не допустят транспортного коллапса в городе, передает «Татар-тнформ».

Ранее АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к челнинскому МУП «Электротранспорт» с требованием расторгнуть договор лизинга и вернуть в общей сложности 124 автобуса.