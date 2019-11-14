Лизинговая компания «КАМАЗ» потребовала от Челнов 124 маршрутных автобуса

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к челнинскому МУП «Электротранспорт» с требованием расторгнуть договор лизинга и вернуть в общей сложности 124 автобуса.

Заявление принято к производству. Следующее заседание назначено на 20 ноября, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Как пишет Chelny-biz.ru, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин раскритиковал власти Челнов из-за автобусов на пресс-конференции в ходе выставки COMTRANS 2019.

«Мы передали в лизинг 190 автобусов на газовом топливе. Сегодня долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию превышают 700 млн рублей. Администрация города показала, что она абсолютно не способна организовать перевозки. С частных перевозок хотели переключить все на муниципальные. «КАМАЗ», частная компания, передал им все свои трамваи, все предприятие. Безвозмездно, кстати говоря. В ответ получили только проблемы», — сказал он.