Сегодня в казанском аэропорту санитарные врачи будут работать в защитных костюмах
Сегодня в казанском аэропорту сотрудники Роспотребнадзора по РТ и врачи будут работать в защитных костюмах, сообщили на заседании штаба по борьбе с коронавирусом в РТ.
Уточняется, что медикам предстоит осмотреть около 400 пассажиров и членов экипажа рейса из Китая.
«Прошу не поддаваться панике. Все будет проходить в штатном режиме. Граждан просим проявить терпение», — отметил и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.
Ранее сообщалось, что в Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные с 1 февраля. Это связано с угрозой коронавируса.
Подробнее о том, как прошло первое заседание татарстанского штаба по борьбе с коронавирусом — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым