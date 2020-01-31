Сегодня в казанском аэропорту санитарные врачи будут работать в защитных костюмах

Сегодня в казанском аэропорту сотрудники Роспотребнадзора по РТ и врачи будут работать в защитных костюмах, сообщили на заседании штаба по борьбе с коронавирусом в РТ.

Уточняется, что медикам предстоит осмотреть около 400 пассажиров и членов экипажа рейса из Китая.

«Прошу не поддаваться панике. Все будет проходить в штатном режиме. Граждан просим проявить терпение», — отметил и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные с 1 февраля. Это связано с угрозой коронавируса.



Подробнее о том, как прошло первое заседание татарстанского штаба по борьбе с коронавирусом — в материале «Реального времени».

