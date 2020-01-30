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В суд хотят подать иск о банкротстве «Казметростроя» за долг в 40 млн рублей

16:56, 30.01.2020
В суд хотят подать иск о банкротстве «Казметростроя» за долг в 40 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org/Дмитрий Сагдеев

АО «Татэлектромонтаж» (ТАТЭМ) собирается обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Казметрострой». Об этом говорится в сообщении кредитора на «Федресурсе».

В ТАТЭМе сообщили, что основанием для иска стала подтвержденная арбитражными судами задолженность «Казметростроя» в размере 39,5 млн рублей. Сообщение о намерении обратиться в суд уже публиковалось в декабре 2019 года, но тогда компания «не успела по срокам», поэтому в конце января опубликовала сообщение повторно, пишет «Интерфакс».

Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по иску о банкротстве АО «Казметрострой». Заявление подали Федеральная налоговая служба России и управление ведомства по Татарстану. Сумма требований составила 202,6 млн рублей. Позже она была снижена до 90,5 млн рублей.

Экономика Татарстан
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