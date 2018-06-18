ФНС потребовала банкротства «Казметростроя» за долг в 202,6 млн рублей

Федеральная налоговая служба России и управление ведомства по Татарстану подали в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве АО «Казметрострой».

Сумма исковых требований составила 202,6 млн рублей. Заявление подано 15 июня и на данный момент рассматривается в первой инстанции, следует из картотеки арбитражных дел.

Напомним, что «Казметрострой» уже пытались обанкротить — в октябре 2017 года соответствующее заявление в АС РТ направило ООО «Монтажэлектро». Сумма требований составила 908,4 тыс. рублей. Однако суд тогда отказался вводить первоначальную процедуру банкротства в компании.