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Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве «Казметростроя»

10:38, 06.09.2018
Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве «Казметростроя»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстан прекратил производство по иску о банкротстве АО «Казметрострой».

Решение было вынесено 5 сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Оно пока не изготовлено и еще не вступило в законную силу.

Напомним, что иск о банкротстве «Казметрострая» подали Федеральная налоговая служба России и управление ведомства по Татарстану. Сумма требований составила 202,6 млн рублей. Позже она была снижена до 90,5 млн рублей.

БизнесТранспорт Татарстан
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