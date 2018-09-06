Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве «Казметростроя»

Арбитражный суд Татарстан прекратил производство по иску о банкротстве АО «Казметрострой».

Решение было вынесено 5 сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Оно пока не изготовлено и еще не вступило в законную силу.

Напомним, что иск о банкротстве «Казметрострая» подали Федеральная налоговая служба России и управление ведомства по Татарстану. Сумма требований составила 202,6 млн рублей. Позже она была снижена до 90,5 млн рублей.