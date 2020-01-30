ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз

Совет Европейского союза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.



Таким образом, Великобритания сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз, и в ЕС останутся 27 стран-членов, пишет ТАСС.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. После этого документ приобрел статус закона. Затем глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердили соглашение об условиях Brexit, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза.

