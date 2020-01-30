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ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз

16:04, 30.01.2020
ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit — Британия сможет 31 января покинуть Евросоюз
Фото: pixabay.com

Совет Европейского союза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.

Таким образом, Великобритания сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз, и в ЕС останутся 27 стран-членов, пишет ТАСС.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. После этого документ приобрел статус закона. Затем глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердили соглашение об условиях Brexit, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза.

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