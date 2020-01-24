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Евросовет и Еврокомиссия подписали соглашение о Brexit — Великобритания выйдет из ЕС 31 января

10:49, 24.01.2020
Евросовет и Еврокомиссия подписали соглашение о Brexit — Великобритания выйдет из ЕС 31 января
Фото: flickr.com

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

«Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — приводит RT запись из Twitter Мишеля.

Напомним, что вчера королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь документ приобрел статус закона.

Brexit намечен на 31 января, ранее он постоянно переносился.

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