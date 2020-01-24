Евросовет и Еврокомиссия подписали соглашение о Brexit — Великобритания выйдет из ЕС 31 января

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).



«Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — приводит RT запись из Twitter Мишеля.

Напомним, что вчера королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь документ приобрел статус закона.

Brexit намечен на 31 января, ранее он постоянно переносился.