Евросовет и Еврокомиссия подписали соглашение о Brexit — Великобритания выйдет из ЕС 31 января
Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).
«Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — приводит RT запись из Twitter Мишеля.
Напомним, что вчера королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь документ приобрел статус закона.
Brexit намечен на 31 января, ранее он постоянно переносился.ОбществоВласть
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