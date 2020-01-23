Елизавета II подписала билль о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь документ приобрел статус закона.

Об этом проинформировал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс, пишет ТАСС.

Ранее проект был утвержден палатой лордов британского парламента. На референдуме 2016 года большинство граждан Великобритании проголосовали за «Брексит». Дата выхода из Евросоюза несколько раз переносилась.

«Брексит» намечен на 31 января. Отмечается, что для того, чтобы это произошло, соглашение о выходе Соединенного Королевства необходимо ратифицировать Европарламенту, где не должно возникнуть никаких препятствий.