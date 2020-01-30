В Казани снесут почти 20 незаконно установленных торговых павильонов

В Казани снесут 19 незаконно установленных торговых павильонов. Соответствующее распоряжение размещено в сборнике документов МО.

В список вошли торговые объекты на ул. Мусина вблизи дома №59б, проспекте Ф. Амирхана вблизи дома №41, ул. Р. Зорге вблизи дома №77, ул. Академика Лаврентьева вблизи дома №22, ул. Ломжинская вблизи дома №24 и т. д.

Киоски должны добровольно снести в срок с 31 января по 4 февраля, с 4 февраля по 29 апреля будет проходить принудительный демонтаж.

Неделю назад сообщалось, что в Казани снесут 74 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов, в том числе 27 — в подземном пешеходном переходе на площади Тукая. Накануне стало известно, что эти киоски пока не будут демонтировать.